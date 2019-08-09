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Скальный участок маршрута прошли команды на «Эльбрусском кольце»

Татьяна Полуказакова
09:12 09.08.2019
Участники выполнили подъем на 150 метров со штатным оружием и в полной экипировке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны

В горах Кабардино-Балкарии команды справились с одним из самых сложных участков на пути к Эльбрусу в рамках Армейских международных игр

Военные альпинисты преодолели скальный участок маршрута. Участникам нужно было выполнить подъем на 150 метров со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 килограммов. Следующий этап - марш-бросок вокруг самой высокой горной вершины России и Европы.

Соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо». В каждой команде - 18 человек. Победителей определят по сумме набранных баллов. Соревнования завершатся 16 августа.

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