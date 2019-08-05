Бороться за каждый балл: Евкуров дал напутствие российской команде на АрМИ-2019

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил церемонию жеребьевки участников конкурса «Отличники войсковой разведки», который впервые проходит в Индии. Юнус-Бек Евкуров осмотрел трассу, на которой предстоит выступать участникам конкурса, и пообщался с российской командой, основу которой составляют курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

«Как старые учителя учили, что кто индивидуально выходит на упражнения - снайпер, пулеметчик или механик - они всегда должны понимать, что они с командой. Не один в поле воин, а за спиной вся команда. За каждый балл, за каждую частицу надо бороться», - сказал замминистра обороны.

«Отличники войсковой разведки» - соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы.

Команду составляют: руководитель команды, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в несколько этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба, выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.