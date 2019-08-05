Финальная тренировка участников «Инженерной формулы» прошла в Тюмени

Последняя тренировка участников конкурса «Инженерная формула» прошла в Тюмени. За пьедестал будут бороться военные инженеры из России, Белоруссии, Китая, Лаоса, Камбоджи, Монголии и Пакистана.

Уже 6 августа зрителей ждет квалификация водителей плавающих транспортеров в индивидуальной гонке. Их задача - перевезти тяжелую технику через водную преграду. Программа конкурса обширная: бойцы будут рыть котлованы, засыпать рвы и перемещать бревна при помощи спецмашин разграждения.

В состав каждой команды входят до 18 человек. Им предстоит пройти четыре этапа конкурса. Лучших определят решением судей по времени, которое покажут команды в эстафете. Победители «Инженерной формулы» станут известны уже 10 августа.