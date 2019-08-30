Юбилейный пуск: что представляет собой ракета-носитель «Рокот»

Запуск ракеты-носителя «Рокот» со спутником Минобороны РФ на борту стал 30 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Новому искусственному посланцу Земли уже присвоено название «Космос-2540».

Отрыв «Рокота» от стартового стола стал необычайным зрелищем. Это конверсионная ракета, то есть переделанная из боевой, поэтому скорость при разгоне намного выше, чем у обычных космических ракет-носителей.

Сама ракета весит 107 тонн и состоит из трех ступеней. Первые две - блок ускорителей стратегической ракеты РС-18. В качестве третьей используется новый разгонный блок «Бриз-КМ». Для носителя также разработан головной обтекатель, который позволяет размещать под ним один или сразу несколько космических аппаратов.

Уже спустя 2 минуты и 2 секунды после старта, когда полностью вырабатывается горючее 1 ступени, она отделяется. Еще 46 секунд и на высоте 119 километров, сбрасывается головной обтекатель, под которым и находится полезная нагрузка - сам спутник. Затем разгонный блок выводит его на переходную орбиту, где он отделяется и самостоятельно выходит на целевую высоту. Через 1 час и 35 минут военный космический аппарат принимается на управление наземными средствами космических войск ВКС - в подмосковном испытательном космическом центре имени Титова.

«В рамках министерства обороны мы завершили эксплуатацию ракетного комплекса "Рокот", но у нас еще будет проведен один пуск в рамках российского космического агентства», - рассказывает начальник 1-го Государственного испытательного космодрома МО РФ Николай Нестечук.

Ракета-носитель «Рокот» обладает высоким коэффициентом надежности. Двадцать восемь пусков из тридцати прошли без сбоев - при любых погодных условиях, и только два считаются частично успешными.