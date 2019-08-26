Совместная миссия Норвегии, США и Канады выполнит наблюдательный полет над РФ

Совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Военные специалисты проведут полет в период с 26 по 30 августа на шведском самолёте наблюдения СААБ-340, вылет которого планируется с аэродрома Кубинка.

В свою очередь российские военнослужащие планируют выполнить наблюдательный полет над территорией Франции. Вылет будет произведен с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

Целью наблюдательных полетов в рамках договора является содействие большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочение безопасности.