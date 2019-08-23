Шесть новых направлений исследований появится в технополисе «Эра»

В пятницу, 23 августа, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с заместителем министра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым посетили Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, где прошел круглый стол на тему «Стратегия научного развития Военного инновационного технополиса "Эра"».

Организатором круглого стола выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Шесть новых приоритетных научных сфер были детально рассмотрены в ходе круглого стола его участниками. В их число вошли такие направления, как «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы», «Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение», «Технологии развития искусственного интеллекта в интересах развития ВВСТ» и морское направление. По всем ним уже ведется работа.

«Министерство обороны создает хорошую площадку с прорывными технологиями. Появляется приток молодежи, приток идей, которые и должны здесь заземляться», - сказал научный руководитель «Эры», президент «Курчатовского института», советник министра обороны РФ Михаил Ковальчук.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Он также отметил тесную взаимосвязь между военными и гражданскими научными исследованиями, поскольку сегодня результаты исследований в гражданской сфере могут быть успешно использованы для обороноспособности страны.

«Сегодня значительную часть своей жизни наши современники проводят в виртуальном пространстве. Они общаются, работают, испытывают эмоции, и этот процесс идет все дальше», - сказал в ходе обсуждения замминистра обороны Руслан Цаликов.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На заседании было особо отмечено, что Минобороны ведет активную работу по привлечению талантливых специалистов, развитию профессиональной компетенции военнослужащих-исследователей.

Напомним, стратегия научного развития Военного инновационного технополиса «Эра» была утверждена 19 августа участниками второго заседания совета под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова. На сегодняшний день в технополисе ведутся исследования по восьми научным направлениям.