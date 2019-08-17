Крушения, заносы и столкновения: главные происшествия на «Танковом биатлоне»

Полигон Алабино, на котором проходят все этапы конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2019, отметился нешуточным накалом страстей и острейшей борьбой участников. Сражения за лидерство идут на трассе с первых секунд и до последних метров дистанции. Но в пылу гонки не обошлось и без происшествий.

Экипаж из Таджикистана не заметил зеленый танк участников из Уганды, идущий по главной полосе трассы, и протаранил его на всей скорости. Виновникам столкновения также изрядно досталось, но они смогли добраться до финиша. Во время выполнения задач на полигоне танк Кувейта потерял гусеницу, а китайскую команду занесло в пылу гонки и едва не выбросило за пределы трассы, но механик-водитель удержал 46-тонную машину. Танкисты из Лаоса и вовсе доехали не до финиша, а до дисквалификации, направив дуло пушки в сторону зрительских трибун.

Что будет в финале, никто не знает, но страсти накалены до предела – выиграть главный конкурс Международных армейских игр хочет каждый.

Решающая гонка за первое место в «Танковом биатлоне» пройдет 17 августа в Алабино. За золото поборются команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

«Звезда» покажет прямую трансляцию финала конкурса на своем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала в 16:20.