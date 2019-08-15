Финал близко: смотрите решающий заезд «Танкового биатлона» в прямом эфире на «Звезде»

До финала первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон» осталось два дня. Решающая гонка пройдет традиционно на подмосковном полигоне Алабино 17 августа. Начало - в 16:30. За золото сразятся команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее в парке «Патриот» прошла финальная жеребьевка конкурса, где определились цвета танков, на которых выступят команды. Российским танкистам досталась красная боевая машина. Белорусы будут проходить трассу на зеленом танке, экипаж из Казахстана - на синем, а азербайджанцы - на желтом.

Прямую трансляцию финала конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в эфире нашего телеканала в 16:30.