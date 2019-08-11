Россия победила в конкурсе «Инженерная формула»: лучшие моменты финала
Команда России победила в международном этапе конкурса Армейских международных игр «Инженерная формула». Финал прошел на полигоне Андреевский в Тюменской области 10 августа.
На втором месте военные инженеры из Белоруссии, третье место у команды Китая.
«Инженерная формула» организована по принципу королевской автогонки «Формула-1» с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной четыре километра и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.
«Конкурсанты состязались в отрывке котлована с использованием машины МДК, пробивали безопасные пути для колонны бронетехники с помощью путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР-77, инженерных машин разграждения ИМР», - рассказали в Минобороны.
В программу конкурса также входит установка экипажами гусеничных минных заградителей ГМЗ-3 минных полей, переброска техники через водную преграду с помощью плавающих транспортеров ПТС-2. Состав команды - 11 человек.