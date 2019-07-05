Более 100 призывников отправятся служить в технополис «ЭРА»

Сегодня более 400 призывников со всей России в ходе весеннего призыва отправятся для прохождения военной службы в научные роты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в них поступают ребята не только из крупных городов европейской части страны, но и удаленных регионов.

«Наибольшее количество ребят будет направлено для прохождения военной службы в научные роты из городов Москва, Санкт-Петербург, Северодвинск, Калининград, Воронеж, Тамбов, Новосибирск, Московской, Ленинградской, Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Хабаровского края», - говорится в сообщении.

Всего в настоящее время в России существует 16 научных рот, каждая из которых имеет свою направленность и специфику.

Сегодня они существуют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях ВМФ, ВКС, Сухопутных войск, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны России в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Тамбове, Костроме. Научная рота существует и в военном технополисе «Эра» под Анапой. В него отправятся служить в рамках этого призыва более 100 человек.

Всего с момента создания научных рот в них прошли службу более 2500 человек.

Всего к окончанию весеннего призыва граждан на военную службу численность военнослужащих научных рот составит более 640 человек.

В научные роты сегодня направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России.

Ранее военный эксперт рассказал, как призывнику попасть в научную и спортивную роты.