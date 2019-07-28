Впервые для зрителей: кадры посадки и взлета Ка-27ПС с фрегата «Адмирал Эссен»

В ходе военно-спортивного праздника в день ВМФ РФ Черноморский флот впервые показал зрителям эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27ПС с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».

Вертолет сел и взлетел с палубы корабля в ходе выполнения эпизода «Нанесение надводным кораблем удара высокоточным оружием по кораблям противника».

Затем зрители увидели эпизод с демонстрацией действий при обнаружении корабельной группы противника.