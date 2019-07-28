Впервые для зрителей: кадры посадки и взлета Ка-27ПС с фрегата «Адмирал Эссен»
Видео было снято в городе-герое Севастополе - одной из многих точек России, где сегодня отмечают День Военно-морского флота РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ходе военно-спортивного праздника в день ВМФ РФ Черноморский флот впервые показал зрителям эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27ПС с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».
Вертолет сел и взлетел с палубы корабля в ходе выполнения эпизода «Нанесение надводным кораблем удара высокоточным оружием по кораблям противника».
Затем зрители увидели эпизод с демонстрацией действий при обнаружении корабельной группы противника.