Подразделения ВС РФ прибыли в Киргизию на учения «Рубеж-2025»

Российские военнослужащие прибыли в Кыргызскую Республику для участия в командно-штабном учении «Рубеж-2025» с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР), сообщает Минобороны РФ.

Подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены комбинированным способом. Мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях УРАЛ и КАМАЗ преодолели горные дороги, а специальная техника доставлялась самолетами Ан-124 «Руслан» и Ил-76 военно-транспортной авиации. По прибытии в район учений военнослужащие начали подготовку вооружения и техники к активной фазе.

Учения пройдут с 17 по 20 сентября на территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» и в акватории озера Иссык-Куль. В них примут участие военные из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Российский контингент представлен преимущественно подразделениями 201-й военной базы ЦВО, включая горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных FPV-дронов, а также экипажи вертолетов Ми-8 с авиабазы «Кант».

Ранее в Минобороны сообщили, что стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.