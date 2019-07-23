Экипажи Т-72Б3 форсируют реку Томь: яркие кадры учений в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, отработали преодоление водной преграды на танках Т-72Б3 в ходе учений.

Во время выполнения учебно-боевой задачи танкисты погрузились в воду на глубину до пяти метров и преодолели преграду по дну реки почти 0,5 километра.

«Для этих целей экипажи Т-72Б3 заблаговременно подготовили технику: провели проверку на герметичность, установили специальные воздуховоды. Переправившись на другой берег военнослужащие заняли плацдарм», - рассказали в Минобороны.

Форсирование водных преград требует от танкистов особой подготовки. Военнослужащие преодолевают участок реки вслепую, ориентируются по приборам, при этом едут плавно, не допуская остановок и резких поворотов, отметили в российском оборонном ведомстве.

«В случае нештатной ситуации экипаж танка эвакуируется через люк, расположенный в днище. Для этого машину нужно затопить и прикрепить буксировочные тросы», - добавили в Минобороны.

Перед прохождением водных преград танкисты экипируются и каждому выдается изолирующий противогаз. Кроме того, для допуска вождения под водой личный состав должен пройти обучение по легководолазной подготовке.

В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 10 единиц техники.