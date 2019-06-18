Курсанты из Азии, Африки и Латинской Америки оценили мощь российского оружия под Оренбургом

Военнослужащие армий стран Азии, Африки и Латинской Америки оценили мощь российского оружия в ходе артстрельбы на полигоне под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Стрельбы проводились в рамках полевого выхода курсантов Пензенского артиллерийского института, в которых приняли участие более 50 военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Алжира, Анголы, Камбоджи, Конго, Лаоса, Монголии, Палестины и Перу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные курсанты на полигоне впервые выстрелили из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос».

Кроме того, показательные стрельбы на различных дистанциях уже российские военные провели из РСЗО «Град» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

Ранее будущие офицеры из Ярославского училища ПВО провели пуски из ЗРС С-400.