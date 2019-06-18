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ЦППК на время «Армии-2019» запустит дополнительные поезда

Александр Пешков
18:14 18.06.2019
Всего назначен 41 дополнительный электропоезд: 19 — на Белорусском и 22 — на Киевском направлениях.
ЦППК на время «Армии-2019» запустит дополнительные поезда
© Фото: Alexei Gyngazov, Russian Look, Globallokopress

На Белорусском и Киевском направлениях будут запущены дополнительные поезда на время проведения форума «Армия-2019», сообщает пресс-служба ЦППК.

Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1 или Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами.

Также в дни массовых мероприятий форума компания откроет дополнительные каналы продажи проездных документов на Белорусском и Киевском вокзалах, станциях Фили, Беговая, Голицыно, Кубинка-1, Селятино и Алабино.

На Белорусском направлении 28 июня дополнительно назначено 4 пригородных поезда 6000-й нумерации:

2 поезда Москва — Кубинка-1,

2 поезда Кубинка-1 — Москва.

29, 30 июня будут дополнительно курсировать 4 поезда 7000-й нумерации и 11 поездов 6000-й нумерации:

2 поезда Москва — Кубинка-1 — 7000-й нумерации,

2 поезда Кубинка-1 — Москва — 7000-й нумерации,

4 поезда Москва — Кубинка-1 — 6000-й нумерации,

2 поезда Кубинка-1 — Москва — 6000 нумерации,

поезд Москва — Голицыно — 6000-й нумерации,

поезд Голицыно — Москва — 6000-й нумерации,

поезд Москва — Дорохово — 6000-й нумерации,

поезд Дорохово — Москва — 6000-й нумерации,

поезд Звенигород — Москва — 6000-й нумерации.

Также 29 и 30 июня ЦППК продлевает маршруты 11 электропоездов. 5 электричек проследуют до станции Кубинка-1, 5 — будут отправляться от этой станции, 1 — от станции Голицыно.

На Киевском направлении 28 июня дополнительно назначено 4 поезда 6000-й нумерации:

2 поезда Москва — Селятино,

2 поезда Селятино — Москва.

29, 30 июня будут дополнительно курсировать 18 поездов 6000-й нумерации:

9 поездов Москва — Селятино,

9 поездов Селятино — Москва.

Подробно ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».

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