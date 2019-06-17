Наследие войны: под Волгоградом уничтожили 30 снарядов времен ВОВ

Три десятка снарядов времен Великой Отечественной войны уничтожили под Волгоградом.

Боеприпасы обнаружили возле монумента павшим героям на Лысой горе.

В 1942-ом году она была стратегической высотой во время Сталинградской битвы, и следы боев за нее находят до сих пор.

Для безопасности все снаряды было решено вывезти на полигон.

Работы по разминированию провели военнослужащие Южного военного округа. С начала года они уничтожили уже более 600 боеприпасов различного калибра.