Наследие войны: под Волгоградом уничтожили 30 снарядов времен ВОВ
Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили под контролем взрывотехников.
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Три десятка снарядов времен Великой Отечественной войны уничтожили под Волгоградом.
Боеприпасы обнаружили возле монумента павшим героям на Лысой горе.
В 1942-ом году она была стратегической высотой во время Сталинградской битвы, и следы боев за нее находят до сих пор.
Для безопасности все снаряды было решено вывезти на полигон.
Работы по разминированию провели военнослужащие Южного военного округа. С начала года они уничтожили уже более 600 боеприпасов различного калибра.