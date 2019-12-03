Захватить вражеский аэродром: участники «Взвода» получили новое задание
Участники проекта «Взвод» перед выполнением нового учебно-боевого задания тренируются в прохождении полосы препятствий на полигоне Раевский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Высадиться в тылу противника и захватить вражеский аэродром. Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава получили новое учебно-боевое задание.
Но прежде, чем приступить к выполнению миссии, претенденты отработали каждый элемент на кубанском полигоне Раевский.
Все, что происходило на тренировках и во время выполнения задачи, фиксировала съемочная группа «Звезды». Эксклюзивные кадры мы покажем в новом выпуске спецпроекта «Взвод». Смотрите скоро на нашем телеканале.