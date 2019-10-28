«Приобретает широкую популярность»: 36 тысяч военных ЮВО написали Географический диктант

Более 36 тысяч военнослужащих ЮВО приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант-2019», рассказал заместитель начальника управления военно-политической работы ЮВО, руководитель географического диктанта в штабе ЮВО Виталий Малышенко. На 208 площадках военнослужащие приняли участие в написании Диктанта в 15 субъектах Российской Федерации.

«Мы уже не первый раз пишем Географический диктант, он приобретает широкую популярность в войсках. Люди с интересом принимаю участие в этом мероприятии», - отметил Малышенко.

Мероприятие проводилось во всех соединениях и воинских частях ЮВО и открытых площадках в местах дислокаций. В акции приняли участие военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал и воспитанники «Юнармии».

«Первый раз решил придти. Стало интересно, друзья посоветовали и увидел по телевизору, захотелось проверить свои знания. Уверен на все 100, что я сдам. Надеюсь, что не только я сдам, но и мои товарищи, которые здесь со мной, и все военнослужащие», - поделился курсант клуба юных моряков Ростова-на-Дону Андрей Компаниец.

Кроме того, на все площадки проведения Диктанта были приглашены представители региональных отделений Русского географического общества, ученые географы, краеведы, путешественники и общественные деятели.

Между штабом ЮВО, Черноморским флотом и 10-й базой в Армении осуществлялась видеосвязь с главной площадкой проведения Географического диктанта в Москве.