В Армении связисты ЮВО отпраздновали 100-летие образования Войск связи ВС РФ

В Гюмрийском военном гарнизоне ЮВО, дислоцированном в Армении, прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Войск связи ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В праздничном мероприятии приняли участие специалисты войск связи России и Армении, командование соединения, представители дипломатического корпуса, общественных организаций России в Армении, юнармейцы и члены семей военнослужащих.

Связисты продемонстрировали гостям современную технику и средства связи, в том числе командно-штабную машину, станцию спутниковой связи, машину управления на базе бронетранспортера, автоматизированные подвижные единицы на автомобильной базе «КамАЗ», унифицированные командно-штабные машины, а также переносные радиостанции и спутниковые комплексы.

Праздничные мероприятия завершились торжественным концертом и награждением военнослужащих, проявивших себя с положительной стороны в обеспечении связью подразделения в ходе прошедшего в период с 1 по 14 октября 2019 года совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения на полигоне «Баграмян». После всех гостей угостили солдатской кашей.