Небо под охраной: в Калининградской области заступил на дежурство новый полк С-400 «Триумф»

В Калининградской области на боевое дежурство заступил новый полк зенитных ракетных систем С-400.

Комплексы «Триумф» прибыли в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где провели успешные боевые стрельбы.

Один такой ЗРС способен обеспечить сотни километров бесполетной зоны в небе и сбить не только самолет, но и баллистическую мишень.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.