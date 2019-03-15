Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Небо под охраной: в Калининградской области заступил на дежурство новый полк С-400 «Триумф»

Егор Левин
14:18 15.03.2019
Комплексы прибыли с полигона Капустин Яр, где провели успешные боевые стрельбы.

В Калининградской области на боевое дежурство заступил новый полк зенитных ракетных систем С-400.

Комплексы «Триумф» прибыли в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где провели успешные боевые стрельбы.

Один такой ЗРС способен обеспечить сотни километров бесполетной зоны в небе и сбить не только самолет, но и баллистическую мишень.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.03.2019, 14:39
«Символ статуса»: немецкое издание восхитилось автомобилями Aurus
Дата15.03.2019, 07:55
«Триумфы» против самолетов-высотников: на Камчатке ЗРС С-400 отразили атаку МиГ-31 «противника»
Дата14.03.2019, 01:43
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата15.03.2019, 05:00
Обкатка новейших БМД-4М под Псковом: зрелищные кадры
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
Минпромторг опроверг информацию об отмене проведения МАКС-2019
13:56 В стране и мире
Boeing 737 совершил аварийную посадку в Сыктывкаре
12:54 В стране и мире
Массовая драка произошла в ТЦ на западе Москвы
12:33 В стране и мире
В Кремле оценили инициативу по замене Boeing 737 MAX на МС-21
11:35 В стране и мире
Видео
Полиция перестала искать подозреваемых в атаке на мечеть в Крайсчерче
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
Видео
Самолет на бреющем полете чуть не задел крылом машину на трассе: видео
Видео
ЗАГС с браком: в Башкирии снег с крыши едва не убил молодую пару
Видео
Попытка Порошенко «поцеловать» украинку потерпела фиаско: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.