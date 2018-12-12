Атомные подлодки проекта 949А вооружат «Калибрами»

Атомные подводные лодки проекта 949А будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил Командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц.

Он отметил, что в ходе модернизации ракетные крейсеры проекта 949А будут адаптированы под новое высокоточное оружие, в том числе под «Калибры».

Авакянц также сообщил о планах установить аналогичные крылатые ракеты на противолодочный корабль «Маршал Шапошников».

«Калибр» — российские крылатые ракеты, которые могут быть использованы как для ударов по наземным целям, так и по кораблям и подводным лодкам. Дальность стрельбы по морским целям составляет около 370 километров, по наземным — 2600 километров.