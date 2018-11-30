Шойгу назвал эффективным взаимодействие Минобороны и органов власти

Российские органы власти в ходе масштабных маневров «Восток-2018» доказали способность эффективно работать в условиях военного времени. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на 4-й научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны».

«В современных условиях координация деятельности органов государственной власти при решении задач обороны страны приобретает всё большее значение. Разрабатываемые Генеральным штабом подходы к совершенствованию системы межведомственного взаимодействия успешно применяются Национальным центром управления обороной, что существенно повышает эффективность совместной работы», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что сейчас ресурсы этой системы направлены на обеспечение действий нашей группировки в Сирии, оснащения войск современной техникой и решения социальных вопросов.

По словам министра, до 2025 года ведомство планирует повысить качество медобслуживания и улучшить жилищные условия военнослужащих.