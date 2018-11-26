На учениях морской пехоты ЧФ впервые применили беспилотники

На Черноморском флоте подвели итоги 2018 учебного года. Как сообщила пресс-служба ЧФ, боевая подготовка сил флота была направлена на слаживание экипажей, подготовку кораблей к решению свойственных учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных тактических групп, а также во взаимодействии с сухопутными соединениями.

В рамках плановой морской десантной подготовки было проведено 52 тактико-строевых занятия с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Морские пехотинцы отрабатывали погрузку техники и личного состава на большие десантные корабли в различных погодных условиях, в дневное и ночное время, а также высадку десанта на необорудованное побережье на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

В ряде мероприятий боевой подготовки экипажей кораблей с подразделениями морской пехоты впервые были использованы беспилотные летательные аппараты.

В ходе тренировок беспилотники совершали взлеты, как с палубы кораблей, так и с суши, при этом управление БПЛА передавалось от берегового пункта на корабельный и от корабельного на береговой.

В 2019 году планируется расширить диапазон применения беспилотных летательных аппаратов в ходе проведения мероприятий боевой подготовки с участием сил флота.