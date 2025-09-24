Минобороны России сообщает об уничтожении более чем 700 украинских боевиков в окружении южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Сообщается, что 22 августа российские войска взяли поселок Катериновка, а 23-го - населенный пункт Клебан-Бык. Тем самым южнее водохранилища были заблокированы остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек.

Российское оборонное ведомство отметило, что военнослужащим группировки войск «Юг» в этом районе противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов»* и боевики штурмовой бригады «Лють».

Наши войска приступили к уничтожению блокированной группировки с 23 августа. На данный момент из восьми сотен, как отметили в МО РФ, осталось около 80 человек.

Группировка войск «Юг» продолжает активные действия.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» зачищают Кировск от остатков 63-й мехбригады ВСУ. Наши штурмовики с ходу форсировали реку Жеребец, где противник оборудовал свои позиции, и использовали эффект внезапности. Это позволило им вклиниться в глубину вражеской обороны.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.