Российские войска зачищают Кировск от остатков 63-й мехбригады ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» с ходу форсировали реку Жеребец и использовали эффект внезапности.
2025-09-24 15:41:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» зачищают населенный пункт Кировск на Краснолимaнском направлении от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Украинские формирования стянули на это направление до трех бригад, всего около 19 батальонов. Для обороны Кировска противник превратил дома и подвалы в укрепленные опорные пункты, установил инженерные заграждения и провел сплошное минирование территории.

Кировск окружен лесистыми участками, возвышенностями и рекой Жеребец, что осложняло наступление. Российские подразделения использовали эффект внезапности, форсировали реку и прорвались вглубь обороны ВСУ.

Ранее ведомство сообщило, что подходит к завершению освобождение Кировска в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #кировск #мехбригада ВСУ
