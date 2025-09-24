Российские войска зачищают Кировск от остатков 63-й мехбригады ВСУ

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» зачищают населенный пункт Кировск на Краснолимaнском направлении от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Украинские формирования стянули на это направление до трех бригад, всего около 19 батальонов. Для обороны Кировска противник превратил дома и подвалы в укрепленные опорные пункты, установил инженерные заграждения и провел сплошное минирование территории.

Кировск окружен лесистыми участками, возвышенностями и рекой Жеребец, что осложняло наступление. Российские подразделения использовали эффект внезапности, форсировали реку и прорвались вглубь обороны ВСУ.

Ранее ведомство сообщило, что подходит к завершению освобождение Кировска в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.