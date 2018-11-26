«Террористы» на прицеле: лучшие кадры российско-индийских учений «Индра-2018»

Военнослужащие России и Индии в ходе совместных учений «Индра-2018» успешно отработали задачи по уничтожению диверсионных групп условного противника. Тренировка прошла в индийском штате Уттар Прадеш.

Согласно легенде учений, группа боевиков отказалась подчиниться власти, применила оружие и блокировала несколько населенных пунктов, взяв в заложники гражданское население. Перед индийскими и российскими военными стояла задача освободить пленников и зачистить захваченные локации от «боевиков».

В первую очередь командиры индийского и российского контингентов создали план совместных действий и определили очередность выполнения задач. Все необходимые для операции данные были детализированы на макете местности.

После этого разведчики уничтожили наблюдательные пункты «боевиков» на местности и освободили дорогу, блокированную условным противником. После этого к месту событий выдвинулись основные силы. Российские и индийские военные демонстрировали тактику действий, организацию безопасного движения колонны и выход на штурмовые позиции, учитывая преодоление минных полей и засады «боевиков».

Российско-индийские учения «Индра-2018» проходит на территории Индии с 18 ноября. В них задействованы 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии.