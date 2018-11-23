Йога на маневрах «Индра-2018»: военнослужащие ВС РФ и Индии проводят разминку перед тренировками

На учениях «Индра-2018» индийские военнослужащие обучают своих российских коллег техникам йоги.

Правильное дыхание, закрыть глаза, выгнуть спину и ощутить абсолютную гармонию с собой и Вселенной - задача почти боевая и имеет большое значение для готовности армий действовать сообща.

И вместо оружия в таких упражнениях - коврики для йоги. Индийские военнослужащие утверждают, что после таких упражнений боевой дух точно воспрянет.

Ранее военные ВС РФ и Индии совместно преодолели десятикилометровый марш-бросок.

Совместные российско-индийские учения «Индра-2018» продлятся до 28 ноября.