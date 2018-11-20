Российские и индийские военные совместно преодолели 10-километровый марш-бросок

5:30 утра. Усиленные мотострелковые батальоны участников учения были подняты по тревоге. Утро у участников международного учения «Индра-2018», проходящего на территории Индии, начинается с марш-броска: десять километров по пересеченной местности и, как говорится, с полной выкладкой. С собой - личное стрелковое оружие и средства РХБ-защиты.

На всем маршруте движения военнослужащих ждали препятствия: по преодолению зараженного участка местности и отражения атаки условных диверсантов. В качестве противника российские военнослужащие разведбата.

Кстати, задачу совместная группировка учстников международного учения выполнила успешно.

Ранее в Индии стартовали совместные российско-индийские учения «Индра-2018», которые пройдут с 19 по 28 ноября.