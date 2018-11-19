В Минобороны РФ рассказали про восстановление более чем двух тысяч жилых домов в Сирии

В Сирии идет процесс восстановления мирной жизни. Так, инфографика, опубликованная Минобороны РФ, гласит, что в настоящее время 2030 жилых домов в стране ремонтируются и готовятся ко вводу в эксплуатацию.

Кроме того, сирийские власти с целью возвращения беженцев в свои дома восстанавливают и производство в стране. Так, например, на настоящий момент в программе восстановления участвуют 180 электроподстанций и 207 водонасосных станций.

Таким образом, сирийское правительство продолжает работу по улучшению жизни во всех провинциях Сирии для обеспечения возрождения страны и скорейшего возвращения беженцев в свои дома.