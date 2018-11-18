В Индии стартуют совместные российско-индийские учения «Индра-2018». Военнослужащие армий двух стран отработают взаимодействие во время различных операций. Танкисты, мотострелки и разведчики будут противостоять террористам, проводить совместные зачистки зданий и особое внимание уделят тактическим вопросам.

На военный полигон «Бабина» ВВО отправит танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки практических действий российским военным предоставит индийская сторона.

Учения «Индра-2018» пройдут в индийском штате Уттар Прадеш с 19 по 28 ноября. В них примут участие 500 военнослужащих двух стран. Во время проведения учений состоятся совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники, спортивные мероприятия.

Впервые учения «Индра» состоялись в мае 2003 года. Всего было проведено семь военно-морских, одни авиационные и восемь сухопутных учений. В 2017 году впервые состоялись межвидовые маневры, в которых участвовали военнослужащие трех родов войск.