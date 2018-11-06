Картаполов проверил российскую воинскую часть в Белоруссии

Замминистра обороны России - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов проверил воинскую часть ВКС РФ, расположенную в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С первого ноября официально приступило к работе главное военно-политическое управление Вооруженных сил России, перед которым руководством страны и Минобороны поставлены серьёзные, важные и своевременные задачи», - сказал Картаполов на встрече с военнослужащими.

В ходе проверки Картаполов обратил особое внимание на ведущуюся в части информационно-воспитательную работу и внедрение электронных средств информации. Он также проверил состояние казарм и столовой, посетил православный воинский храм в честь святого апостола Андрея Первозванного и передал ему в дар икону.

В ходе посещения воинской части он также вручил флаг «Юнармии» отряду, который состоит из детей российских военнослужащих и назван в честь погибшего в Сирии Героя России майора Романа Филипова.

Напомним, что движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.