«Повелители бури»: как российские саперы разминировали Пальмиру

Капитана Петра Верникова сослуживцы знают как человека рассудительного. К нему многие не прочь обратиться за советом, даже несмотря на то, что офицер довольно молод: не так давно справил 30-летие. За время службы он успел достойно проявить себя в самых разных ситуациях, в том числе в условиях, сопряженных с реальным риском для жизни. И прежде всего - при выполнении задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Они были первыми

Дважды - с марта по июнь 2016-го, а затем точно в такой же период годом позже - он находился в командировке в этой стране, преимущественно в районе Пальмиры. В составе группы разминирования выполнял задачи по поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, обеспечивал очистку от смертоносного железа исторической части этого уникального города-памятника.

«Варвары XXI века» - боевики ИГ*, захватившие этот район, демонтировали все, что можно было демонтировать, а все то, что не удалось «унести», было либо беспощадно разрушено, либо заминировано. Сирийские военные, поддерживаемые авиацией ВКС России, дважды - в 2016-м, а затем и в 2017 году - штурмовали район Пальмиры.

Сразу после освобождения была организована очистка территории Пальмиры от взрывоопасных предметов. Первыми сюда пришли именно российские саперы, и капитан Петр Верников - в их числе. Он лично обнаружил и обезвредил среди этих древних сводов ни много ни мало - восемь самодельных взрывных устройств, в том числе одно радиоуправляемое. Читайте далее...

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ.