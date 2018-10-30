Почти четыре тонны гумпомощи раздали военные РФ в Сирии за сутки

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции, сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Жителям населенных пунктов Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор и Эль-Хашимия провинции Хама выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны», - рассказал Савченко.

В районе Салах-Ад-Дин города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1976 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3092 тонны», - добавил генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской Зоне Деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Телль-Баззам и Маан (дважды) провинции Хама, населенного пункта Икко провинции Латакия», - подчеркнул начальник Центра по примирению.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.