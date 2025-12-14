За ночь средства ПВО перехватили над Россией 141 украинский дрон

Дежурные средства ПВО сбили 141 украинский беспилотник в течение ночи над регионами России. Об этом заявили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства указано, что наибольшее количество воздушных целей было поражено над Брянской областью. Там сбили 35 дронов.

32 беспилотника ВСУ были уничтожены над Республикой Крым. 22 - над территорией Краснодарского края.

«15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, 7 – над территорией Курской области», - говорится в сводке Минобороны.

Уточняется, что по четыре дрона поразили над Рязанской и Ростовской областями. Три БПЛА уничтожили над Белгородской областью. Два летательных аппарата сбили над Ленинградской областью. По одному беспилотнику перехватили средства ПВО в Московском регионе и в Смоленской, Псковской и Новгородской областях.

Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении 94 украинских беспилотников над российскими регионами в течение трех часов, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Отмечалось, что большую часть воздушных целей российские военные поразили над Крымом, там сбили 41 дрон.

