За ночь средства ПВО перехватили над Россией 141 украинский дрон

Больше всего беспилотников киевского режима было уничтожено над Брянской областью - там поразили 35 воздушных целей.
14-12-2025 07:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО сбили 141 украинский беспилотник в течение ночи над регионами России. Об этом заявили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства указано, что наибольшее количество воздушных целей было поражено над Брянской областью. Там сбили 35 дронов.

32 беспилотника ВСУ были уничтожены над Республикой Крым. 22 - над территорией Краснодарского края.

«15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, 7 – над территорией Курской области», - говорится в сводке Минобороны.

Уточняется, что по четыре дрона поразили над Рязанской и Ростовской областями. Три БПЛА уничтожили над Белгородской областью. Два летательных аппарата сбили над Ленинградской областью. По одному беспилотнику перехватили средства ПВО в Московском регионе и в Смоленской, Псковской и Новгородской областях.

Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении 94 украинских беспилотников над российскими регионами в течение трех часов, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Отмечалось, что большую часть воздушных целей российские военные поразили над Крымом, там сбили 41 дрон.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим
