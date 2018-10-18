В Алеппо российские военные раздали 800 продовольственных наборов

В Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Квара провинции Хама и населенном пункте Телль-Алам провинции Алеппо.

В ходе акций выдано 800 продовольственных наборов общим весом 3,45 тонны. Кроме того, в населенном пункте Телль-Алам организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1968 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3077,5 тонны.

В районе Саал Адь-Ансари на юго-западной окраине города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе нее нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко, Рвейсик-Искандер, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, района научно-исследовательского центра и юго-западных окраин Алеппо (трижды) города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.