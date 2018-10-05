Появилось видео с места крушения МиГ-29 в Подмосковье

Чрезвычайная ситуация произошла во время испытательного полета истребителя ЛИИ им. Громова в Подмосковье.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, летчики направили самолет в безлюдное место и катапультировались.

Один из летчиков в данный момент находится в реанимации города Жуковский, а второго отпустили домой.

По данным источников телеканала «Звезда», причиной катастрофы могла послужить крупная птица, попавшая в двигатель.