Появилось видео с места крушения МиГ-29 в Подмосковье
Телеканал «Звезда» публикует видео с места крушения истребителя МиГ-29, который потерпел крушение в Подмосковье утром в пятницу.
Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям, vk
Чрезвычайная ситуация произошла во время испытательного полета истребителя ЛИИ им. Громова в Подмосковье.
Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, летчики направили самолет в безлюдное место и катапультировались.
Один из летчиков в данный момент находится в реанимации города Жуковский, а второго отпустили домой.
По данным источников телеканала «Звезда», причиной катастрофы могла послужить крупная птица, попавшая в двигатель.