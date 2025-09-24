В Минске обсудили военное сотрудничество между странами СНГ

В Минске состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств. Делегацию из России возглавил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

«В ходе заседания рассмотрен комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ», - говорится в сообщении Минобороны России.

Удалось обсудить военно-политическую обстановку в Восточной Европе, ход реализации Концепции развития военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года, объединенную систему ПВО государств СНГ, а также подходы к организации боевой подготовки войск и выполнению задач инженерного обеспечения в современных условиях.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли юбилейные военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Это уже четвертые подобные соревнования, на которых военнослужащие показывают, на что способны в пяти видах спорта - армейском рукопашном бою, стрельбе из штатного оружия, самбо, гиревом спорте и офицерском троеборье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.