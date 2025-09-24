МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минске обсудили военное сотрудничество между странами СНГ

Российскую делегацию в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ возглавил генерал-полковник Сергей Истраков.
2025-09-24 18:16:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минске состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств. Делегацию из России возглавил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков. 

«В ходе заседания рассмотрен комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ», - говорится в сообщении Минобороны России.

Удалось обсудить военно-политическую обстановку в Восточной Европе, ход реализации Концепции развития военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года, объединенную систему ПВО государств СНГ, а также подходы к организации боевой подготовки войск и выполнению задач инженерного обеспечения в современных условиях.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли юбилейные военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Это уже четвертые подобные соревнования, на которых военнослужащие показывают, на что способны в пяти видах спорта - армейском рукопашном бою, стрельбе из штатного оружия, самбо, гиревом спорте и офицерском троеборье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #СНГ #минск #заседание #Сергей Истраков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 