Израиль продолжит проводить операции в Сирии
Израильская армия продолжит проводить операции против иранских сил в Сирии. Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания форума ключевых министров.
Фото: Ammar SafarjalaniXinhua, Globallookpress
В сообщении подчеркнуто, что израильские силы должны «сохранять координацию с Россией в сфере безопасности».
По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, он договорился о проведении в ближайшее время встречи российских и израильских военных для обсуждения координации действий в Сирии.
17 сентября во время операции израильских ВВС ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что Израиль предупредил об операции менее чем за минуту до ее начала и фактически прикрылся российским самолетом.
Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия израильской стороны Россия поставит армии Сирии комплексы С-300.