Израиль продолжит проводить операции в Сирии

В сообщении подчеркнуто, что израильские силы должны «сохранять координацию с Россией в сфере безопасности».

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, он договорился о проведении в ближайшее время встречи российских и израильских военных для обсуждения координации действий в Сирии.

17 сентября во время операции израильских ВВС ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Израиль предупредил об операции менее чем за минуту до ее начала и фактически прикрылся российским самолетом.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия израильской стороны Россия поставит армии Сирии комплексы С-300.