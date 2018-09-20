ОДКБ: усиливая влияние на Грузию, США и НАТО осложняют обстановку на Кавказе

По словам Сидорова, в кавказском регионе сохраняется высокий конфликтный потенциал. При этом фактором, осложняющим военно-политическую обстановку в регионе, является деятельность Соединенных Штатов Америки и НАТО по распространению своего влияния на Кавказе со ставкой на Грузию.

«Очевидно, что в данных условиях грузинское руководство будет поддерживать любые антироссийские устремления Вашингтона, создавая тем самым в данном регионе источник угроз военной безопасности Российской Федерации и Организации договора коллективной безопасности в целом», - сказал Сидоров.

В ходе учений стран ОДКБ «Боевое братство - 2018», которые пройдут с 1 октября по 2 ноября, будут отрабатываться действия при террористических угрозах. В маневрах будут задействованы более 10 тысяч военных и 1,5 тысяч единиц вооружений.