В Черном море высадился десант: эксклюзивные кадры

Репетиция самой зрелищной части парада в Черном море прошла в Севастополе. Это высадка морского десанта с корабля «Азов». Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры репетиции.

Готовится к параду и еще одна цитадель Военно-Морского Флота - Санкт-Петербург.

Первые боевые корабли парадной линии встали в единый строй на рейде Невы в Петербурге.

В Севастополе 29 июля состоится парад кораблей, а также военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ России.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, позже на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнутся парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.