В Минобороны оценили шансы российских кинологов на Арми-2018

Чуть более месяца назад в Подмосковье завершились состязания всеармейского этапа конкурса «Верный друг». До этого свыше 260 расчетов в составе 65 команд из военных округов, родов войск и видов Вооруженных Сил, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак, проходили отбор в ходе предварительных турниров. В итоге на международный этап АрМИ-2018 были делегированы лучшие военные кинологи: сегодня они форсируют тренировки, чтобы блеснуть мастерством и достойно представить российскую сборную.

О том, какими будут АрМИ-2018 для военных кинологов, каких гостей ждать на этот турнир, а также как в Вооруженных Силах готовят специалистов этой уникальной профессии, в пресс-клубе «Красной звезды» рассказал начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачев.

– Владимир Анатольевич, для начала сразу же об Играх: кого ждем в этом году в гости, собак каких пород задействуют в конкурсных испытаниях, как подготовлена материальная база?

– В проводимом в этом году в третьем Международном конкурсе военнослужащих-кинологов «Верный друг» примут участие 7 иностранных команд. Практически мы в пятерке лидеров по числу зарубежных участников АрМИ-2018: на наш конкурс приедут сборные из Китая, Египта, Ирана, Узбекистана, Белоруссии, Алжира, ЮАР. Без преувеличения, можно сказать, что конкурс уже имеет свою историю, его популярность в рамках «Армейских международных игр» очень велика, – об этом говорит хотя бы представительный состав участников.

Если говорить о породах собак, которых мы увидим, то это немецкие и восточноевропейские овчарки, а также бельгийские овчарки малинуа. Они выносливые, скоростные, то есть обладают качествами, как раз необходимыми для выполнения заданий конкурса.

Все вопросы встречи, размещения гостей уже решены, необходимые условия созданы. Военнослужащие будут располагаться на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил РФ, места для проживания тут готовы. Здесь участники получат оружие, смогут провести его пристрелку, пройти дистанцию испытаний. Мы ничего не скрываем, не запрещаем, никого не ограничиваем в проведении тренировок. В свою очередь четвероногие питомцы будут размещены в специально подготовленных вольерах, где также соблюдены все требования по содержанию, питанию, выгулу. Отмечу, что участники прибывают заблаговременно, чтобы можно было адаптироваться к новой обстановке, в том числе и с учетом перепада часовых поясов. В конце июня комплексная комиссия Мин¬обороны России проверила подготовку учебно-материальной базы 470-го центра к проведению соревнований. Были осмотрены маршруты и места проведения основных этапов, порядок преодоления препятствий и ведения стрельбы на огневых рубежах, показаны места проживания и питания военно¬служащих, культурно-досуговые и спортивные объекты. По результатам инспекции был составлен акт о готовности материальной базы к проведению турнира.

На высоком уровне будет организована церемония встречи наших иностранных коллег – в соответствии с национальным обычаем, с хлебом-солью. Отмечу, что по итогам предыдущих соревнований никаких жалоб в адрес организаторов не поступало. В книге посетителей – только положительные отзывы.

– Известно, что международному этапу состязаний «Верный друг» в Вооруженных Силах России предшествовал жесткий предварительный отбор, который проходил в воинских частях, соединениях и объединениях, в военных округах и центральных органах военного управления, а затем в рамках Всеармейского конкурса. Как проходили эти этапы?

– Отборочные турниры у кинологов проходили в обстановке полной самоотдачи и честной борьбы – как вожатого, так и его питомца. Солдат со служебной собакой – единое целое, только вместе им по силам добиться успеха. Всего в состязаниях приняло участие более 260 расчетов в составе 65 команд. Для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак было задействовано свыше 60 специально оборудованных мест. Нынешний конкурс убедил нас в обоснованности практики обновления состава участников. Специфика деятельности вожатых такова, что на эти должности назначаются военнослужащие по призыву. Поэтому в каждых соревнованиях принимают участие новые люди, и мы поддерживаем такую смену кадрового состава. В конце концов главное предназначение таких состязаний – не только в том, чтобы победить, но и в том, чтобы повысить уровень подготовленности, получить определенный профессиональный опыт, навыки. В то же время хочу заметить, что некоторые солдаты, которым предстоит увольнение в запас, принимают решение служить дальше на контрактной основе, чтобы продолжать работать со служебными собаками.

– Владимир Анатольевич, не секрет, что собаки с древнейших времен являются вернейшими спутниками человека. А как давно они на службе в армии?

– В военном деле собак стали использовать свыше 6 тысяч лет назад – для несения сторожевой и караульной служб, в качестве боевых животных. Многие известные военачальники древности усиливали боевые порядки своих войск специально подготовленными собаками. В русской армии первая школа служебного собаководства появилась в 1915 году во Львове. В годы Первой мировой войны собаки выполняли в основном функции связистов: если был перебит кабель связи, то с донесением вместо почтового голубя отправляли собаку. Неоценим вклад военных кинологов в Великой Отечественной войне. Только школой собаководства было подготовлено для Красной Армии и отправлено на фронт свыше 68 тысяч питомцев. Это прежде всего минно-розыскные, поисковые и санитарные собаки. С помощью животных были эвакуированы с поля боя 680 тысяч раненых бойцов и командиров с их личным оружием. На счету четвероногих помощников – обезвреживание свыше 4 млн мин, доставка на передний край более 3,7 тысячи тонн боеприпасов и других необходимых грузов. Общая протяженность дорог, проверенных с помощью собак, составила более 15 тысяч км. Не случайно в 1944 году школа собаководства была награждена орденом Красной Звезды. Это уникальный случай в истории, когда учебное подразделение награждалось боевой наградой. Заслуги собак не просто большие – они великие.

Свой вклад эти животные внесли и в историю покорения космоса. Как известно, первыми живыми существами, отправленными за пределы Земли с исследовательской целью, были как раз они.

Сегодня наши четвероногие друзья продолжают нести службу рядом с военнослужащими Российской армии, помогая разминировать местность, спасая людей, охраняя военные объекты.

– К слову, каково нынешнее предназначение служебных собак в Вооруженных Силах?

– Собаки – превосходные охранники и отличные телохранители. Если говорить о розыске, то отмечу, что, несмотря на развитие науки и технологий, не существует таких устройств, которые могли бы соперничать с нюхом собаки. Они чувствуют запахи на молекулярном уровне, на удалении до полукилометра. Такой аппаратуры просто нет, да если бы и была, она не всегда бы работала так же безукоризненно, как собачий нюх, который не допускает поломок или ложных срабатываний.

Более 3 тысяч служебных собак проходят в настоящее время службу в Вооруженных Силах России. Это восемь основных пород с наиболее ярко выраженными охранными и поисковыми качествами. Основные задачи, к которым привлекаются животные, – минно-розыскная деятельность, караульная служба. По отдельным указаниям готовим животных для поисково-спасательных работ.

– Владимир Анатольевич, 470-й центр по-прежнему остается главным поставщиком «кадров» для военных кинологов?

– Да, это так. Других поставщиков собак для войск, кроме этого учебного центра, нет. Все собаки, которые несут службу в Вооруженных Силах РФ, являются «воспитанниками» 470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС РФ. Здесь они рождаются, ставятся на учет, выращиваются, проходят подготовку по тому или иному виду службы и по окончании первоначального обучения отправляются в войс¬ка, где по штату предусмотрены служебные собаки.

470-й учебный центр – уникальная воинская часть. Он был образован в 1924 году (в следующем году будем отмечать его 95-летие). Не менее уникально одно из структурных подразделений центра – питомник «Красная звезда». Отсюда начиналась вся кинология Советского Союза, даже первые собаки-поводыри были подготовлены именно здесь. В питомнике можно увидеть все фазы жизненного цикла будущих служебных собак: от рождения щенков до проведения курса общей дрессировки. Возраст собаки должен составлять не менее двух месяцев, чтобы определить ее предназначение, а в целом рабочий срок службы животного – до 8 лет.

– Знаю, что питомник знаменит еще и тем, что именно здесь были выведены новые породы…

– На протяжении всей своей истории питомник занимается племенной работой, участвует в выставках. В послевоенные годы здесь были выведены такие породы, как русский черный терьер, московская сторожевая, а также подпородная группа московский водолаз. Русского черного терьера специалисты мировой кинологии называют «Русской черной жемчужиной», или «Русским черным медведем». Это красивое и обаятельное животное, неприхотливое к условиям содержания, устойчивое к простудным заболеваниям. Собаки этой породы хорошо поддаются различным видам дрессировки, имеют множество наград. Русский черный терьер распространился по всей стране, зарекомендовал себя как одна из лучших служебных пород. Это собака с большим достоинством, уверенная в себе, хорошо управляемая в любой ситуации.

Достижения 470-го центра были бы невозможны без самоотверженного труда его специалистов. Это люди, которые не представляют свою жизнь без собак. Они радуются каждому рожденному щенку, горюют, когда животные болеют. Уникальные люди, настоящие профессионалы своего дела.

– Если говорить о процессе подготовки собак, о кинологической школе, она единая, основанная на общемировых правилах или у каждой страны своя практика дрессировки?

– Во всем мире признаны общие стандарты кинологического дела, да и начальная дрессура проходит по одному принципу. В то же время надо понимать, что собак, как и людей, одинаковых не бывает, у них разный характер, темперамент. Например, энергичную собаку на минно-розыскную службу не возьмешь, там надо быть осторожным и внимательным, как и человеку. Зато такая собака пригодится в караульной службе, она реагирует на нарушителя практически мгновенно.

В связи с тем, что мы уже не первый год проводим международные мероприятия, налажен обмен опытом и методиками с нашими зарубежными партнерами. Очень плотно эта работа идет с белорусскими коллегами, у них порядок действий схож с нашим. У китайцев, напротив, работа выстроена немного по-иному. Развита школа служебного собаководства в Узбекистане, Иране, Египте. Мы это учитываем и намерены брать все лучшее, что есть у наших партнеров. Как я уже сказал, главное предназначение Игр – в том, чтобы повысить уровень подготовленности специалистов, получить новый опыт, обрести навыки.

– Владимир Анатольевич, каков ваш прогноз на финал Игр: кто победит?

– Прогнозировать – дело неблагодарное. Могу только пожелать всем удачи, а российской сборной – естественно, победы. Качество подготовки команд-участниц из года в год растет, им есть что нам противопоставить, поэтому недооценивать соперника нельзя. Но наша сборная настроена на лидерство, по-другому быть не может. Победит сильнейший.

Нынешние Игры должны стать по-своему незабываемыми. Мы ждем в числе зрителей представителей движения «Юнармия». Это наша будущая смена, у многих есть четвероногие питомцы. Считаем, что военные комиссариаты должны учитывать этот момент при проведении призыва. Думаю, это будет интересный опыт. Работа с моло-дежью уже стала доброй традицией в 470-м центре. В этом году более 50 учащихся школ Дмитровского района Московской области вступили здесь в юнармейские ряды. Примечательно, что мероприятие состоялось в ходе церемонии открытия всеармейского этапа конкурса «Верный друг». Каждый школьник принес клятву юнармейца и получил нагрудный знак, подтверждающий принадлежность к организации.

Также в наших планах на будущее – формирование женской команды кинологов. В войсках немало девчат, которые занимаются собаками и хотели бы поучаствовать в подобных соревнованиях. Мы будем выходить с предложением к руководству о включении такой команды в число участников всеармейского этапа конкурса.

Хочу выразить признательность за участие в подготовке нынешних соревнований Московской областной общественной организации по развитию военно-прикладных видов спорта «Верный друг», Российской кинологической федерации, администрациям Дмитровского и Талдомского районов Московской области, Управлению МВД России по городу Дмитрову, военной полиции Сергиево-Посадского гарнизона. Считаю, что проведение подобных конкурсов будет, несомненно, способствовать повышению уровня общей подготовленности военных кинологов и развитию служебного собаководства в России в целом. Торжественное открытие АрМИ-2018 состоится 28 июля. Приглашаем всех любителей собак и спорта на это интересное, зрелищное мероприятие.