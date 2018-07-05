Волгоградские новобранцы отправились служить в технополис «Эра»

Торжественные мероприятия по отправке новобранцев в войска, среди которых четыре человека отправлены в научные роты Минобороны РФ для прохождения военной службы по призыву, состоялись на областном сборном пункте Волгоградской области.

Среди новобранцев, отобранных для прохождения службы в научных ротах, двое убыли в новый военный инновационный технополис «Эра».

Новобранцы будут служить в уникальных подразделениях, в научной роте «Техническое зрение и распознавание образов» и в роте «Автоматизированные системы управления. Информационно-телекоммуникационные системы».

Еще два призывника отправятся в научную роту химической и биологической защиты Минобороны России, расположенную в Костроме, и научную роту связи в Санкт-Петербурге.

Новобранцы прошли медицинский осмотр, военно-врачебную комиссию, получили банковские, персональные электронные карты, гигиенические наборы, а также офисные комплекты военной формы одежды.

В научные роты отбираются юноши, склонные к научной работе и получившие высшее образование. Этим вопросом занимаются представители научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ.