Военнослужащие России, Сербии и Белоруссии сдали экзамен на допуск к масштабным учениям «Славянское братство-2018»

В Краснодарском крае военнослужащие десантных подразделений России, Сербии и Белоруссии успешно сдали экзамен на допуск к учениям «Славянское братство-2018». Они выполнили задачи по уничтожению условного противника в составе единой коалиционной тактической группы.

От России в состав группы вошли усиленный десантно-штурмовой батальон горного соединения Воздушно-десантных войск, от Белоруссии – усиленный парашютно-десантный батальон, а вооруженные силы Сербии представлены ротой специального назначения.

«Крылатая пехота» трех стран в тесном взаимодействии провела блокирование условного противника, одновременного по трем направлениям. Под прикрытием российских танковых подразделений белорусская бронетехника форсировала водную преграду и заняла плацдарм для последующего наступления. Поддержку наступления осуществляли артиллерийские подразделения, огонь которых позволил основной группе сил приблизиться к позициям «противника» и успешно завершить атаку силами пехоты и бронетехники.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи условно раненым были развернуты несколько мобильных медицинских групп специалистами отдельного аэромобильного медицинского отряда дивизии на базе автомобилей «КамАЗ».

«Славянское братство» впервые проводится в формате учений полковой тактической группы. Организаторы осмысленно расширили формат для того, чтобы коалиционно-тактической группе придать больше самостоятельности и способности и решать задачи в отрыве от главных сил.

В состав группировки вошли почти все подразделения боевого обеспечения разведки, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, радиохимической и биологической защиты, тылового обеспечения.

Всего в совместном учении задействовано около 1000 десантников из России, Белоруссии и Сербии, а также более 150 единиц военной техники, 10 самолетов и вертолетов ВВС и ПВО Южного военного округа.

Основная фаза совместных учений «Славянское братство-2018» пройдет в период с 26 по 28 июня на полигоне «Раевский» под Новороссийском.