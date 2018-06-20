Прах генерал-лейтенанта Федора Костенко захоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Церемония захоронения праха генерал-лейтенанта Федора Костенко прошла в канун Дня памяти и скорби на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Решение о погребении на этом кладбище праха советского военачальника принял Владимир Путин.

Как сообщало ранее Минобороны России, в апреле 2017 года украинскими поисковиками в районе города Харькова у деревни Гусаровка найдено безымянное захоронение советских воинов, погибших в окружении в 1942 году. По архивным материалам было сделано предположение, что среди них мог находиться заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, считавшийся пропавшим без вести при прорыве из окружения в районе Харькова.

Останки погибших защитников Отечества были переданы в филиал Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации в городе Ростове-на-Дону.

Военные судмедэксперты провели ряд экспертиз (анатомо-морфологическую, судебно-химическую, молекулярно-химическую и медико-криминалистическую), в результате которых было установлено, что найденные костные останки действительно принадлежат генерал-лейтенанту Федору Костенко.

Восемнадцатого июля прах генерала самолетом военно-транспортной авиации был доставлен в Москву.