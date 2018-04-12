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За сутки из Восточной Гуты выведено более 1,5 тысячи боевиков – Минобороны РФ

Роман Захаров
08:21 12.04.2018
По сообщениям МО РФ, российская военная полиция с 12 апреля приступила к работе в сирийском городе Дума.
За сутки из Восточной Гуты выведено более 1,5 тысячи боевиков – Минобороны РФ
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua/globallookpress

За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям аль-Вафедин» в Восточной Гуте выведено более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" было выведено 1 521 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 40 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», - говорится в заявлении Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что российская военная полиция с четверга приступила к работе в сирийском городе Дума.

Ранее сообщалось, что сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой.

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