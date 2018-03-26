Министерство обороны РФ наградит лауреатов премии в области культуры и искусства

26 марта 2018 года в 18.00 в Центральном академическом театре Российской Армии пройдет церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства.

Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры. С торжественной речью выступит Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков. Также участие в мероприятии примут заместитель МО РФ Татьяна Шевцова, директор Департамента культуры МО РФ Владимир Буздыган, народные артисты Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие.

Награждение пройдет по девяти номинациям - «За вклад в развитие культуры», «Литературное творчество», «Изобразительное искусство», «Театральное искусство», «Культурно-просветительские проекты в области библиотечного, музейного дела, народного, литературного творчество, театрального, музыкального, изобразительного искусства», «Мультимедиа проекты», «За активную культурно-шефскую работу», «Произведение аудиовизуальных искусств», «Музыкальное искусство».

Премия в области армейской культуры впервые учреждена Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в 2015 году. С тех пор попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству заместителей Министра обороны РФ, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.