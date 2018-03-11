Мост через лед: как армия покоряет водные преграды в любое время года

Наведение понтонной переправы по все времена было и остается одним из наиболее сложных элементов инженерного обеспечения войск. Для несведущих такой мост - всего лишь набор понтонов, соединенных между собой на воде. На самом деле, это довольно сложная, многоступенчатая конструкция, которая даже в своем названии - понтонно-мостовой парк - отражает масштаб задействованных средств. Именно парк (военный аналог слова «комплект») применяется для наведения наплавного моста, для его сборки в полноценную переправу.

В наших инженерных войсках устройство таких сооружений отработано годами, а применяемая техника не имеет аналогов в мире. Не случайно именно к военным инженерам обращаются власти российских регионов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - разливов рек, подтоплений, паводков разной степени интенсивности.

В очередном выпуске программы «Военная приемка», выходящей на телеканале «Звезда», автор и ведущий этого телевизионного цикла Алексей Егоров расскажет о том, как армейские понтонеры обустраивают переправы в наиболее сложных условиях – на зимнем льду. Мост, сооруженный под объективами телекамер в режиме реального времени, выдержит прохождение целого арсенала - от бронеавтомобилей до тяжелых гусеничных машин.

Бескомпромиссный лед

Справедливости ради, стоит сказать, что первыми к месту будущей переправы выходят вовсе не понтонеры. Сначала район будущего моста «зачищается» от противника спецназом - подразделениями штурма и разграждения, входящими в состав инженерно-саперной бригады. Их задача - опрокинуть позиции врага, уничтожить его огневые точки, дать возможность саперам выполнить свои задачи. Только после этого на место выходят специалисты по наведению переправ. При этом устройство любого моста предваряется изучением местности. А в случае с устройством ледовой переправы - изучением состояния льда.

У военных для этого есть целый набор специального оборудования, к примеру, особый прибор - ручной ледомер ЛД-1200. По сути, это георадар, только с другой антенной, в другом корпусе. Он не просто вымеряет толщину ледового покрытия, но и фиксирует опасные места - трещины, промоины, пустоты, а также показывает нижнюю границу «ледораздела», то есть то место, где лед соединяется с водой. Именно такой прибор использовался в походе группы исследователей автобронетанковой техники в Арктику.

Во время той уникальной экспедиции Минобороны России по Северному Ледовитому океану (в числе участников этого беспрецедентного похода оказались и журналисты «Военной приемки») толщину покрытия тестировали с помощью именно этого устройства. Есть у военных и прибор, способный работать в движении. Ледомер повышенной глубинности ЛД-400 размещается на внешней подвеске транспортного средства и может зондировать глубину пресных льдов до восьми метров.

Правда, тогда, в Арктике, техника шла по льду, и никаких дополнительных переправ наводить не требовалось. В наших же природных условиях ледовая поверхность не везде намерзает столь же внушительным слоем. К тому же лед льду рознь - где-то он толстый (а в Арктике толщина покрытия достигала двух метров) и однородный, а где-то - изобилует вкраплениями воздуха, из-за чего хрупкий и ломкий.

Командир роты инженерной разведки капитан Владимир Подвербный - из тех, кто наставление «Переправа войск» знает от и до. Естественно, что офицер в курсе ситуации с «некондиционным» льдом: такое покрытие может не выдержать прохождения военной техники, особенно тяжелой, разрушиться под колесами и гусеницами.

Значит, необходимо выкладывать понтонный мост, правда, размещать его прямо на льду не всегда возможно. Такую переправу может перекосить в случае, если лед начнет крошиться под элементами конструкций. Необходимо, чтобы мост был полностью погружен в воду, и нагрузка распределялась на всю рабочую поверхность.

Берег левый, берег правый...

Вообще, наведение понтонного моста зимой, и выполнение той же процедуры летом - два совершено разных процесса. Хотя бы потому, что если в летнее время сброс каждого из понтонов происходит практически одновременно, то в условиях зимы те же элементы выполняются последовательно - машины выходят к точке сброса одна за другой.

Понтонный парк ПП-2005 - модернизированный вариант широко известной в войсках системы ПП-91, по сути, последнее достижение в области мирового понтонного мостостроения. 32 речных и четыре береговых звена, восемь моторных звеньев, четыре буксирно-моторных катера - таков состав этого комплекта. Мосты и паромы, собранные из ПП-2005 обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, в зимних условиях.

Командир понтонно-переправочного батальона 28-й отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск подполковник Алексей Кляузов коротко разъясняет процесс устройства моста с помощью ПП-2005.

«Натягиваем звенья через ледяную гладь, стыкуем их между собой, тем самым оборудуем ленту моста, - говорит офицер. - Береговая команда производит очистку льда от снега, чтобы шуга в ходе перемещения звеньев не забивала составные части стыковых узлов речных и береговых звеньев».

Первый понтон опускается на береговую линию, после чего лебедкой он перемещается к противоположному берегу. За доставку лебедки на ту сторону реки отвечает гусеничный плавающий транспортер ПТС-2, которому под силу преодолеть едва ли не любую водную преграду. Первое звено (береговое) - особое. Оно специально предназначено для оборудования съездов, так как оснащено специальной гидравликой, позволяющей подниматься-опускаться над уровнем воды, что упрощает съезд техники. Постепенно собирается и вся конструкция.

Понтонно-мостовые новации

Стоит сказать, что системы сборных понтонных мостов есть на вооружении многих армий мира. Правда, там они способны принимать значительно меньший вес груза. Да и доставлять секции к месту сбора порой приходится на грузовых вертолетах. Интересно, что принцип сборки пролетов моста - секционный, был позаимствован Западом у Советской Армии. У нас подобные конструкции появились еще в середине прошлого века, тогда как, например, у американцев такое оснащение было принято на вооружение на пару десятков лет позже. Не побит натовцами и рекорд российских понтонов: только наши мосты способны пропускать через себя такие исполины, как подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

В ПП-2005 реализованы действительно передовые конструктивные решения. В его состав включены новейшие средства моторизации - упомянутые выше моторные звенья. Дело в том, что их палуба является встроенной «проезжей частью», а борта - стыковыми устройствами, позволяющими эффективно использовать всю конструкцию при наведении и эксплуатации моста. Важно отметить, что новации коснулись не только техники, но и снаряжения понтонеров. Например, люди теперь работают в утепленных непромокаемых костюмах, позволяющих не замерзнуть и удержаться на плаву в случае попадания в воду. Дополнительную безопасность обеспечивает и страховочный жилет с бронезащитой «Корсар-МП»: элементы его «плавающей брони» (бронепластины 5-го класса) защищают от осколков и автоматных пуль, то есть жилет служит одновременно и для плавучести, и для защиты от огневого поражения.

Вообще, номенклатура техники инженерных войск - пожалуй, самая широкая в армии. Например, только здесь можно увидеть передвижную лесопилку. «Войсковой мобильный лесопильный комплекс, - поправляет командир понтонно-мостового батальона Константин Голубцов. - Предназначен для заготовки, распиловки и обработки древесины». Автомобиль, на котором перевозится комплекс ВМЛК-1, оснащен погрузчиком грузоподъемностью 2,5 тонны, в комплекте - дизель-генератор и пилорама. Такая техника необходима для сооружения мостовых переправ типа низководного моста на жестких свайных опорах.

За час работы «военной лесопилки» может быть оборудовано 10-15 метров моста. Есть у инженеров и особые мостовые конструкции, позволяющие оборудовать переправы под огнем противника. Речь о танковом мостоукладчике МТУ-90, способном наводить в боевой обстановке переправы через водные преграды шириной до 24 метров, овраги и инженерные заграждения - эскарпы, контрэскарпы, завалы. Такой однопролетный штурмовой мост обладает грузоподъемностью в 50 тонн, а наводится он без выхода экипажа из машины, то есть люди надежно защищены от вражеского огня броней.

А еще инженерные войска - это сосредоточие особых технологий, каждая из которых проверена временем. Та же очистка участка ледового покрытия, где ляжет нитка понтонной переправы, - мастерство настоящих волшебников подрывного дела. В результате точечного подрыва лед вокруг моста превращается в кашу, благодаря чему мост полностью оказывается на водной глади и позволяет спокойно, без эксцессов пропускать через себя любую технику.