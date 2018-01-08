ВКС РФ в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня

Воздушно-космические силы России в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего ВКС и должностных лиц Главного командования ВКС спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня», - заявили в ведомстве.

Помимо учений планируется провести более 1,3 тыс. сборов, а также конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая «Авиадартс-2018», «Ключи от неба-2018», «Воздушные рубежи-2018».

В текущем году в ВКС продолжатся поставки новейших вооружений и техники, с учетом которых будет проводится подготовка личного состава. Также в рамках учений будет применяться опыт, полученный в ходе спецоперации в Сирии.