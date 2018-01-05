РВСН за пять лет получили 500 тренажеров для подготовки специалистов ракетных комплексов «Ярс»
За последние пять лет РВСН получили 500 новейших тренажеров для подготовки специалистов ракетных комплексов «Ярс», причем более ста из них были поставлены в 2017 году.
Тренажеры введены в эксплуатацию в ракетных соединениях, переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс». Всего в частях и соединениях РВСН введены в эксплуатацию около 30 наименований новых тренажеров для подготовки специалистов связи и различных технических специальностей.
Ранее на базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». Уникальность данного тренажера заключается в том, что он создает для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивает моделирование различных ситуаций в реальном времени.