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Бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями

Андрей Аркадьев
16:44 03.11.2020
Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился 2 часа 20 минут.
Бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями
© Фото: Минобороны России

Глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02 на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»).

Самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился 2 часа 20 минут.

В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет 2 февраля.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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